В РПЦ отказались выполнять решения Константинополя

Русская православная церковь (РПЦ) на намерена подчиняться решениям Константинополя по Украине, как того ожидает Вселенский патриарх Варфоломей.

В Московском патриархате заявили, что РПЦ, «как и любая другая поместная православная церковь», не станет подчиняться константинопольским решениям. Причина такой позиции - фактическое отсутствие у патриарха Варфоломея полномочий для вынесения подобных масштабных решений.

«Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире», - передает «Интерфакс» заявление Московского патриархата.

Ранее РПЦ потребовала извинений от Константинополя за нанесение ущерба мировому православию. Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что действия Константинопольского патриархата поддерживают гражданский конфликт на территории Украины и оправдывают захваты храмов экстремистами.