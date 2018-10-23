На картах Google Maps Верховную раду переименовали в «Верховную зраду»
Верховная рада Украины «превратилась» в «Верховную зраду» Украины - речь идет о пользователях популярного сервиса Google Maps, которые и переименовали учреждение на карте. Слово «зрада» можно перевести с украинского языка как «измена».
На инцидент обратил внимание депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко, который отметил, что сначала принял переименование «за фотошоп».
«Нет, это действительно правда - Верховная зрада Украины, на всех экранах Google Maps Украины», - сообщил он в своем Facebook.
Пользователи Сети, помимо изменения названия, также присвоили ведомству сотни низких оценок, в связи с чем общий рейтинг украинского парламента снизился до 2,2 балла из пяти возможных.
Между тем под профилем Верховной рады в Google Maps комментаторы оставили множество отрицательных отзывов. В частности, многие отметили, что с точки зрения архитектуры место действительно хорошее, но депутаты вызывают недовольство.
«Дело не в месте, а именно в людях, которые заседают внутри! 1 - это достойная оценка их деятельности», - написал один из пользователей.
«По делам и название им», - отметил другой комментатор.
Некоторые пользователи и вовсе усомнились в необходимости данного учреждения в Киеве.