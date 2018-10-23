На картах Google Maps Верховную раду переименовали в «Верховную зраду»

Верховная рада Украины «превратилась» в «Верховную зраду» Украины - речь идет о пользователях популярного сервиса Google Maps, которые и переименовали учреждение на карте. Слово «зрада» можно перевести с украинского языка как «измена».

На инцидент обратил внимание депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко, который отметил, что сначала принял переименование «за фотошоп».

«Нет, это действительно правда - Верховная зрада Украины, на всех экранах Google Maps Украины», - сообщил он в своем Facebook.

Пользователи Сети, помимо изменения названия, также присвоили ведомству сотни низких оценок, в связи с чем общий рейтинг украинского парламента снизился до 2,2 балла из пяти возможных.

Между тем под профилем Верховной рады в Google Maps комментаторы оставили множество отрицательных отзывов. В частности, многие отметили, что с точки зрения архитектуры место действительно хорошее, но депутаты вызывают недовольство.

«Дело не в месте, а именно в людях, которые заседают внутри! 1 - это достойная оценка их деятельности», - написал один из пользователей. «По делам и название им», - отметил другой комментатор.

Некоторые пользователи и вовсе усомнились в необходимости данного учреждения в Киеве.