«Дыхание» леса: природное явление в Канаде напомнило сюжет фильма ужасов

Лес в Канаде научился «дышать». Именно такое впечатление произвел на пользователей ролик, опубликованный в Сети.

Житель Квебека зашел в местный лес во время сильного ветра и не поверил своим глазам: почва под деревьями ходила ходуном, будто нечто пыталось вырваться из нее наружу. Лес как будто «дышал полной грудью».

Ролик с «дыханием» опубликован на YouTube. Как бы то ни было, пугающей сверхъестественной картинке нашлось вполне земное объяснение. Почва в лесу стала мягкой от проливных многодневных дождей. В свою очередь, сильный ветер раскачивает деревья, корни которых держатся в размокшей почве уже не так крепко, как раньше, и таким образом создается впечатляющий инфернальный эффект.