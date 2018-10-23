Владелец захваченного на Украине «Норда» намерен вернуть судно

Судовладелец захваченного Украиной крымского судна «Норд» намерен добиться возвращения сейнера через международный суд. С таким сообщением выступила представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Вместе с тем она подчеркнула, что никаких деталей по информации о передаче судна в настоящий момент нет. Ранее в СМИ Украины появилась информация о том, что «Норд» выставлен на аукцион, причем его начальная стоимость оценивается почти в 60 тысяч долларов, уточняет РИА Новости.

«Решением недовольны, считаем политизированным, будем подавать в международный суд, чтобы вернуть его», - сообщила Шевелева.

Крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта. На борту сейнера находились десять членов экипажа, все они являются гражданами России. Однако в Киеве посчитали их украинцами.

Два члена экипажа уже вернулись в Крым через Белоруссию, еще семеро были сняты с рейса в Минск. Капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы.

В МИД РФ ранее отмечали, что будут добиваться освобождения всего экипажа.