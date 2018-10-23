Болтон назвал успешными переговоры РФ и США по Сирии

По словам Болтона, переговоры по деконфликтакции в Сирии были успешными, и он надеется на расширение диалога с Россией.

«Все переговоры по деконфликтации в Сирии были очень успешными и очень полезными, и мы надеемся, что сможем расширить эти диалоги и обсудить другие вопросы, которые будут касаться тех же важных проблем», - сказал он.

Болтон также отметил, что одной из целей его визита является расширение диалога между Россией и США.

«После встречи наших президентов в Хельсинки мы получили очень важное задание расширить и углубить наш диалог, и поэтому для меня очень приятно быть здесь, в Москве, для того чтобы выполнить это важное поручение», - сказал Болтон.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что визит Болтона придаст импульс стабилизации российско-американских отношений.