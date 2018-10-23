В Пекине отреагировали на требование Трампа о присоединении Китая к ДРСМД

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин обозначила позицию страны относительно заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости вступления КНР в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Китай не собирается терпеть «шантаж ни в какой форме».

Чуньин также призвала Соединенные Штаты «подумать, прежде чем принимать какое-либо решение о выходе из Договора».

«Мы обратили внимание на заявления и президента США Дональда Трампа, и его советника по вопросам безопасности Джона Болтона касательно Китая в рамках вопроса о ДРСМД. Вчера я уже выразила позицию Китая, это соглашение между США и бывшим СССР, оно двустороннее», - передает РИА Новости слова представителя МИД КНР.

Она подчеркнула, что китайская сторона «всегда придерживается оборонного характера» своей национальной политики и не станет мириться с условиями других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай необходимо включить в ДРСМД. При этом сами Соединенные Штаты не видят будущего в Договоре и собираются его покинуть.