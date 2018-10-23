Обнаружено тело журналиста Джамаля Хашогги

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашогги обнаружено в колодце на территории резиденции генерального консула в Стамбуле, передает РИА Новости. Ранее официальный Эр-Рияд позволил сотрудникам турецкой прокуратуры обыскать учреждение.

Журналист Джамаль Хашогги работал обозревателем газеты Washington Post и с прошлого года проживал на территории США. Второго октября мужчина зашел на территорию Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и после этого корреспондента никто не видел. Мужчина планировал оформить документы, необходимые для его свадьбы с подругой, гражданкой Турции Хатидже Дженгиз. Девушка прождала жениха у ограды в течение 11 часов.

По предположениям Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии, вероятная причина убийства Хашогги - ссора с сотрудниками консульства. В этом же сообщении говорилось, что по делу задержаны 18 человек. Своего поста лишился саудовский генерал Ахмед Асири, который был заместителем главы службы общей разведки королевства, уволен и советник королевского суда Сауд аль-Кахтани.

Ранее были опубликованы видеокадры, на которых оппозиционного корреспондента в последний раз видели живым. Позже журналисты предположили, что Хашогги могли задушить.

Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство корреспондента «ужасной ошибкой». Расследование продолжается.