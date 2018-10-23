Украину назвали самой финансово уязвимой страной

Украина оказалась на первом месте по уязвимости среди развивающихся рынков и на восьмом - в мировом рейтинге. Такие данные приводит консалтинговая фирма IHS Markit.

Эксперты проанализировали стабильность валют 190 стран под воздействием внешних факторов. При этом во время составления рейтинга во внимание принимались также сальдо баланса по текущим операциям, внешние долговые обязательства, инфляция и валютные резервы.

В сообщении уточняется, что украинская гривна оказалась под сильным давлением еще с начала текущего года. Но позже благодаря вмешательству Нацбанка произошло ослабление курса валюты.

По словам главного экономиста исследовательской компании IHS Markit Наримана Бехравеша, Украина все еще остается уязвимой перед неблагоприятными внешними и финансовыми условиями в связи с хроническим дефицитом по текущим операциям, а также по причине бюджетного дефицита. Кроме того, он подчеркнул, что страна остается подверженной рискам платежного баланса.