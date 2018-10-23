Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса и машины под Петербургом
Как сообщили «Звезде» в ГИБДД по Ленинградской области, в результате ДТП погибших нет.
Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Крупное ДТП произошло в Ленинградской области с участием автобуса и легкового автомобиля. Инцидент случился на 171-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе.
Как сообщили «Звезде» в ГИБДД по Ленинградской области, в результате ДТП погибших нет.
«Двадцать четыре человека пострадали», - говорится в сообщении.
Также в нем уточняется, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.