Колбасный цех: в Роскачестве определили, какая докторская лучше

Эксперты Роскачества определили девять лучших докторских колбас в России.

Исследование, результаты которого опубликованы в открытом доступе, показало, что вопрос «Какая колбаса лучше?» оказался очень популярным и востребованным. Годом ранее было изучено 30 образцов, сейчас в Роскачестве рассмотрели еще десять. Стоимость мясных изделий варьируется от 90 до 500 и более рублей, а качество, как оказалось, не всегда соответствует цене. Так, высокий знак качества уже получили такие производители, как «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат».

Свойства продуктов оценили по 70 показателям. В нескольких колбасах удалось обнаружить нарушения микробиологии. При этом в целом ни в одной из колбас не было найдено тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов, а значит, докторская колбаса на российском рынке безопасна.

Между тем ранее эксперты прокомментировали предложение Госдумы РФ запретить использование названия «колбаса», если продукт содержит менее 50% мяса. По словам диетологов, словосочетание «колбасный продукт» станет более явным показателем качества пищи и не будет вводить потребителей в заблуждение.