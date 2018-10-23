Смертельная посылка: к дому Сороса в США подбросили бомбу

Дом, в котором проживает всемирно известный миллиардер Джордж Сорос, едва не взлетел на воздух. Неизвестные заложили бомбу в почтовый ящик возле жилища магната, сообщает The News York Times.

Инцидент произошел в городе Бедфорд на восточном побережье США в 50 милях от Манхэттена.

«Сотрудник резиденции открыл пакет, и то, что в нем находилось, напомнило ему бомбу. Подозрительный сверток вынесли в ближайший лес и вызвали сотрудников правоохранительных органов», - приводит издание слова представителей местной полиции.

Прибывшие на место взрывотехники осмотрели подозрительный пакет и решили уничтожить его на месте. Сейчас жителям престижного района, в котором расположен дом Сороса, ничего не угрожает, подчеркнули в полиции.

Джордж Сорос, уроженец Венгрии, заработал многомиллиардное состояние и теперь является одной из главных финансовых фигур в мире. Он неоднократно оказывал помощь кандидатам на выборах от Демократической партии США, представители которой регулярно получают от него солидные пожертвования.