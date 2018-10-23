Следователи предъявят обвинения подозреваемому в убийстве школьницы жителю Читы

Следователи намерены предъявить обвинение в убийстве школьницы 45-летнему жителю Читы. Ранее стало известно, что 12-летний ребенок пропал по дороге в школу. Сегодня утром, 23 октября, тело школьницы удалось обнаружить на автостоянке, где жил и работал мужчина. Ранее он был судим за изнасилование.

Как уточнили в СК РФ, ночью у задержанного был проведен обыск. В его ходе были изъяты предметы, которые доказывают причастность мужчины к убийству девочки. Однако сам задержанный свою вину признавать отказался.

В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

СК РФ опубликовал кадры допроса задержанного. На видео подозреваемый отказывается сознаваться в убийстве.