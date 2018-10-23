ВТБ и Сбербанк начали работу по созданию региональной авиакомпании

ВТБ в сотрудничестве со Сбербанком начали работу по созданию региональной авиакомпании. С таким заявлением выступил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, предприятие может появиться как с нуля, так и на базе одной из действующих авиакомпаний. Костин также отметил, что в настоящее время идет поиск операторов для проекта, а консультанты уже были наняты.

«Пока работаем над концепцией, ничего правительству пока не предлагали», - цитирует его РИА Новости.

Также уточняется, что идея принадлежит главе Сбербанка. К проекту пока не планируется привлекать другие банки. «Аэрофлот» от участия в нем отказался.

В настоящее время о сроках реализации ничего не известно. Инвестиции составят не менее миллиарда долларов, уточнили в ВТБ. А сам проект будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства.

Ранее в Минтрансе РФ уже сообщили, что ведомство поддерживает идею создания нового лоукостера на всевозможных направлениях, а в первую очередь на внутренних авиалиниях.