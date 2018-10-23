Подозреваемый в убийстве школьницы в Чите отказался признавать вину

Мужчина, который подозревается в убийстве 12-летней девочки в Чите, не признал свою вину. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Егор Марков в комментарии «Звезде».

«Подозреваемый пока не признает вину, но у следствия достаточно улик», - заявил он.

Марков также подчеркнул, что сегодня, 23 октября, подозреваемому будет предъявлено обвинение. В суд будет направлено ходатайство об избрании для задержанного меры пресечения, отметил он.

Ранее задержанный уже был судим за изнасилование.

Поиск пропавшей школьницы длился четыре дня. Сегодня утром тело девочки было обнаружено. Руководство УМВД РФ по Забайкальскому краю выразило благодарность волонтерам, а также всем жителям Читы, которые помогали в поисках пропавшей школьницы.

Известно, что в настоящее время следователи совместно с полицейскими продолжают мероприятия, которые направлены на сбор доказательной базы причастности задержанного к преступлению.