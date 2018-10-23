В Китае состоялось открытие самого длинного морского моста в мире

На юге Китая официально открыли для движения самый длинный морской мост в мире. Его длина составляет 55 километров, и он соединяет между собой Гонконг, Макао, Чжухай и Гуандун.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял участие в торжественном событии. Как сообщает Центральное телевидение КНР, церемония состоялась в городе Чжухай.

Отныне местные жители получат возможность значительно сэкономить время в своих поездках. Теперь вместо трех часов путь из Гонконга в Чжухай займет 30 минут. Начиная с 24 октября по мосту откроется свободное движение.