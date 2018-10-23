«Лучше не надо»: в Сети с иронией отреагировали на новую партию украинских РСЗО «Ураган»

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook похвастался тем, что страна получила новую партию отремонтированных систем РСЗО «Ураган». Украинский лидер отметил, что эта техника якобы является «одной из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня», которые стоят на вооружении ВСУ.

Однако пользователи Сети с мнением Порошенко не согласились. Комментаторы отреагировали на запись весьма негативными отзывами.

«Новые РСЗО - это хорошо. Но если еще несколько складов рвануть с ракетами к этим системам, то они нам будут ни к чему», - отметил один из пользователей. «Скоро ракет не останется для этих "Ураганов"», - поддержал еще один комментатор.

«Если их отремонтировали так же, как "Молот", то лучше не надо», - отреагировал один из комментаторов. «"Ураганы" - это хорошо, но чем стрелять будут, три состава остается, и те, вероятно, скоро взрываться начнут, такие у нас традиции обороноспособности», - подытожил другой пользователь.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен мощнейший взрыв новейшего украинского миномета «Молот». Инцидент произошел в сентябре на позициях ВСУ в районе карательной операции в Донбассе.