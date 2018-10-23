«Несокрушимый» стартовал: в Москве состоялась премьера исторической драмы о судьбах танкистов

В Москве состоялась премьера киноленты «Несокрушимый» - военно-исторической драмы, основанной на реальных событиях Великой Отечественной войны.

Это история об экипаже танка, вступившем в схватку с целой колонной немецкой бронетехники в 1942 году под Ростовом. В результате сражения было подбито более 20 фашистских машин. Авторы картины поставили себе цель не иллюстрировать легенду, а показать простых и настоящих людей, готовых на подвиг. Они просто хотели жить и смогли принять единственно верное решение в переломный момент.

Исполнительница главной роли народная артистка России Ольга Погодина рассказала об участии в съемках и о том, как «подружилась» с тяжелой и сложной военной техникой.

«Капелюшечку умею водить танк, но это очень сложно физически. С трудом, но залезаю на танк, достаточно быстро, не по нормативу за шесть секунд, но за тридцать сделаю», - поделилась актриса.

Съемки проходили максимально натуралистично. Танки - настоящие, чувства, по признанию актеров, - тоже. Широкому зрителю ленту покажут начиная с 25 октября. Помимо российских кинотеатров, «Несокрушимого» покажут в десятках стран, включая Корею и Японию.