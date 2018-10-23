Одна большая мишень: чем грозит Европе выход США из ДРСМД

Дело сенатора Джона Маккейна живет и, очень похоже, начинает побеждать. Еще при жизни воинственный республиканец на чем свет стоит критиковал Дональда Трампа за мягкотелость и призывал не либеральничать с Россией - дескать, разговаривать на равных с «бензоколонкой с ракетами» не о чем. Но, как теперь выясняется, в полезных советах нынешний хозяин Белого дома, давший обещание снова сделать Америку великой, не нуждался.

И вот самое свежее сообщение с фронтов холодной войны: в эфире телеканала Fox News президент Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По все видимости, детали, будучи в Москве, должен разъяснить его советник по нацбезопасности Джон Болтон, который тоже не является большим поклонником России.

Надо отметить, что для Москвы такое решение Вашингтона не стало большой неожиданностью.

И Кремль, и МИД, и Минобороны уже не первый год парируют обвинения со стороны американцев в нарушении ДРСМД, утверждая, что у России нет на вооружении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а вот в установки вертикального пуска Mk-41, стоящие на позициях американской ПРО в Румынии и Польше, без особых проблем можно загрузить крылатые «Томагавки», которые добивают аж до Урала.

Есть и другие очевидные признаки нарушения ДРСМД со стороны США, но все они пролетают мимо ушей американских партнеров, которые упорно продолжают гнуть линию на ликвидацию самого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Впрочем, не все в России полагают, будто Трамп решил разрушить ДРСМД до основания. По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, договор действительно морально устарел, и заинтересованным сторонам есть смысл снова собраться за столом переговоров, чтобы разработать новую систему контроля над вооружениями, полнее отвечающую реалиям XXI века.

Возможно, это и так, поскольку ДРСМД - двусторонний договор, к которому так и не присоединились другие государства, на законных основаниях десятилетиями совершенствовавшие и производившие ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования и теперь располагают внушительными арсеналами.

Но в том-то и дело, что в заявлении Трампа упоминается только Россия и ничего не сказано про то, что ДРСМД неплохо бы «расширить и углубить».

И экс-президент СССР Михаил Горбачев, который и подписал этот ракетный договор на пару с Рональдом Рейганом в декабре 1987 года, конечно же, не смог промолчать. По мнению последнего советского лидера, намерение Вашингтона отказаться от ДРСМД - «не от большого ума». А вот с этим можно поспорить...

Насколько помнится, в эпоху «конструктивных» отношений американцы объясняли появление своей ПРО у российских границ ракетной угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.

Уже тогда ничего более смешного придумать было невозможно, а сегодня, когда ДРМСД практически почил в бозе, американцы на законных основаниях могут загружать свои установки Mk-41 хоть «Томагавками», хоть другими ракетами (конгресс дал добро на их разработку и производство) и ни на кого не оглядываться.

Более того, как только Вашингтон официально выйдет из ДРСМД, позиции ракет средней дальности можно будет оборудовать где угодно, хоть на Украине - вряд ли Петр Порошенко или его преемники станут сильно возражать.

Зато теперь не осталось никаких сомнений в том, что так называемые партнерские отношения с США, начиная с обязательств нерасширения НАТО на восток, были сплошным обманом, ну или «политической хитростью».

На самом деле Вашингтон до конца так и не выполнил ни одну из стратегических договоренностей с Россией. Причем тотально. Например, Договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Как недавно констатировал российский МИД, суммарное количество носителей, которыми располагают США, превышает разрешенное на 101 единицу.

Такая же картина и по отравляющим веществам. Россия, которая располагала большим арсеналом химического оружия, чем Америка, полностью уничтожила его еще в прошлом году, а США явно не торопятся, прикрываясь чем угодно, в том числе «делом Скрипалей». И вот ситуация с биологическим оружием: подписавшись под конвенцией о запрете производства и накопления «боевых микробов», США за последние десять лет создали порядка 400 биологических лабораторий по всему миру, в том числе более 20 у российских границ: 13 на Украине, несколько в Грузии (в том числе центр «Лугар»), две в Казахстане, а еще в Киргизии и Азербайджане.

Так что абсолютно прав председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов, который полагает, что Соединенные Штаты намерены демонтировать нынешнюю систему контроля над вооружениями, причем - надо бы уточнить! - не выборочно, а по всему спектру - от ракет до боевой химии и бакоружия.

И еще не факт, что в таком контексте устоит Договор о нераспространении ядерного оружия. Об СНВ-3 и говорить не приходится.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает не драматизировать ситуацию и не рассматривать прежде времени апокалиптические сценарии, поскольку, кроме заявления Трампа, еще ничего не произошло, а процедура выхода из ДРСМД по «технологии» занимает полгода. У Кремля, похоже, еще остается некая надежда, что Дональд Трамп может одуматься - проведет промежуточные выборы и возьмется за ум... Вот и заместитель главы МИД Сергей Рябков полагает, будто заявление Трампа о выходе из ДРСМД является шантажом с целью «добиться от России уступок в сфере стратегической стабильности».

Но это по нынешним временам вариант «лайт».

Например, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, в недавнем прошлом начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, в числе тех политиков и экспертов, которые считают, что Москве вряд ли удастся убедить Вашингтон сохранить ДРСМД.

«Видимо, решение американцами принято. Вряд ли наша позиция здесь сыграет какую-то роль, - отметил Ивашов. - Выйдя из этого договора, США смогут разместить ракеты рядом с российской границей, прежде всего на территории европейских государств - членов НАТО. Будет новая гонка вооружений. Сейчас эта гонка вооружений нам не нужна. Видимо, США считают, что она подорвет российскую экономику».

Иначе говоря, генерал Ивашов считает гонку вооружений, которую инициирует Вашингтон, логичным дополнением к экономическим санкциям, которые в массовом порядке уже предприняты в отношении России. И такое предположение больше похоже на объективную реальность.

Другая же сторона этой реальности - крылатые ракеты «Калибр» наземного базирования, которые будут нацелены на Европу в ответ на появление там американских ракет средней дальности. Но здесь тоже возможны варианты - совсем не обязательно, что симметричные и сильно экономически затратные, как полагают в Вашингтоне.

А что же Европа, которая, если ДРСМД прикажет долго жить, снова становится одной большой мишенью? После того как правительство США проинформировало Германию о намерении выйти из ДРСМД, официальный представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила: такое решение «вызывает сожаление», поскольку «ДРСМД - это важный элемент контроля над вооружением и особым образом служит европейским интересам».

И вот тут самое время напомнить коллегам из Старого Света, что Дональд Трапм никогда не давал повода даже предположить, будто его волнуют какие-то европейские интересы. Да и сама Европа тоже.

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