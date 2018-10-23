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Отец Мамаева назвал причину агрессивного поведения сына

Наталия Майорова
08:25 23.10.2018
Мамаев-старший в оправдание заявил, что во всем виноват режим, в котором рос его сын.
Отец Мамаева назвал причину агрессивного поведения сына
Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объяснил агрессивное поведение своего сына.

Мамаев-старший в оправдание заявил, что во всем виноват режим, в котором рос футболист.

«Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. В каком плане на режим? Это тренировки - дом, тренировки - дом, игра. Мое мнение, что у них получается следующее: когда выходной, то они отрываются по полной», - сообщил он в эфире НТВ.

В то же время отец футболиста подчеркнул, что из-за режима его сын «просто не успел повзрослеть». Ранее он сообщал, что понимает, насколько поведение Мамаева-младшего является хамским.

Футболист в компании нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина стал участником драки в одном из столичных кафе, в результате чего пострадали двое чиновников. Позже агрессивные футболисты также избили водителя ведущей Первого канала. В связи с этим Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, который также стал участником потасовки, были арестованы до 8 декабря.

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