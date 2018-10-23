Семь к одному: задержанный за кражу велосипеда москвич сознался в ряде убийств

В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину. Однако во время допроса тот сознался правоохранителям в убийстве семи человек, передает РИА Новости.

В МВД по Москве факт задержания подтвердили. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено пока только уголовное дело по статье «Кража».

«Сотрудниками столичной полиции на юго-западе Москвы по подозрению в совершении кражи задержан мужчина 1989 года рождения», - говорится в сообщении.

Также известно, что в настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению особо тяжких преступлений.