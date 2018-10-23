Опубликован рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России

По состоянию на сентябрь 2018 года в России было реализовано около 2 853 000 подержанных легковых иномарок. Показатель стал больше на 4,6%, чем в прошлом году.

Лидером продаж среди вторичных иномарок стал Ford Focus – почти 100 тысяч экземпляров получили новых владельцев. Вторую строчку рейтинга заняла представительница японского автопрома Toyota Corolla с показателем в 77,5 тысяч единиц. Замыкающим тройку лидеров стал также «азиат» – кореец Hyundai Solaris и его 70,3 тысяч проданных автомобилей.

По данным портала «Автостат», после лидеров в списке расположились Kia Rio (62,5 тысяч машин), Toyota Camry (58,8 тысяч), Renault Logan (55,2 тысячи), Chevrolet Niva (51,8 тысяч), Opel Astra (47,5 тысяч), Daewoo Nexia (44,5 тысяч) и Volkswagen Passat в количестве 39,8 тысяч экземпляров.