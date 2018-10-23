«Не стоит шутить»: американские СМИ оценили российские С-400

Американское издание The National Interest оценило российские зенитные ракетные системы С-400, отметив, что с ними «не стоит шутить».

Также в материале отмечается, что мировые державы по-прежнему заинтересованы этими системами, о чем свидетельствуют соглашения на поставку С-400 в Индию и Китай.

Причем автор издания подчеркивает, что «ни одни воздушные силы не хотели бы встретиться с российской ПВО в бою».

В материале также отмечается, что разработка предшественника С-400 началась еще в 1960-х годах. Речь идет о С-300. Автор американского издания подчеркивает, что с тех пор эта система постоянно совершенствовалась, а также внедрялись новые модификации.

Новейшая зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения авиации, баллистических крылатых ракет, в том числе среднего радиуса действия. Также она может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.