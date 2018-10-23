В Госдуме рассказали о правилах штрафования самозанятых

В России могут появиться штрафы для граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, но при этом не платящих налоги на профессиональный доход.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявил, что в данном случае речь идет о лицах, нарушивших режим выставления фискальных чеков. Взыскание может составить 20% от суммы, на которую выставлялся чек, но не менее 1000 рублей. При повторном нарушении со стороны плательщика в течение полугода штраф станет равным всей сумме расчетов.

«Это режим для тех, кто уже зарегистрировался. То есть ты сам заявил, что этим пользуешься, ты сам пошел на этот режим, и ты его нарушаешь. Только для них», - передает «Интерфакс» слова Макарова.

Ранее он предложил ввести санкции против самозанятых граждан, в полной мере не соблюдающих правила своей деятельности, в случае если будут приняты законы, направленные на проведение эксперимента по установлению специального налогового режима.