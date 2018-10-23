Роструд напомнил россиянам о длительных выходных в ноябре

В Роструде напомнили россиянам о трех выходных днях подряд в ноябре. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Так, 4 ноября, воскресенье, является нерабочим праздничным днем. Следующий день, 5 ноября, также станет для россиян выходным.

«Таким образом, россияне будут отдыхать в связи с праздником три дня подряд - с 3 по 5 ноября включительно», - отметили в Роструде.

В России День народного единства был учрежден в декабре 2004 года как праздник в память о событиях 1612 года.

Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают сделать День учителя общенациональным праздником.