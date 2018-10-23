В Польше сочли «Северный поток-2» опасным для страны

Польский президент Анджей Дуда заявил об опасности проекта «Северный поток-2» для Украины и Польши. Он подчеркнул, что поэтому Варшава предпринимает попытки остановить строительство газопровода.

«Без сомнения, “Северный поток-2” опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — передает «Польское радио» слова Дуды.

Также он отметил, что озвученные страны уже не раз озвучивали свою позицию касательно международного газового проекта.

Ранее премьер-министр немецкой земли Макленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг одобрила строительство «Северного потока-2» на территории Германии. По ее словам, проект важен для страны, которой необходим «дополнительный источник газа».