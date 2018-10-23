В Чите обнаружено тело пропавшей школьницы

Полицейским удалось обнаружить тело пропавшей в пятницу, 19 октября, школьницы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Забайкальского края.

В заявлении подчеркивается, что тело пропавшей школьницы было обнаружено утром во вторник, 23 октября. В поиске, длившемся четыре дня, приняли участие более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан.

Также ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы был задержан.

«При силовой поддержке бойцов Росгвардии он был задержан и доставлен в следственный комитет. Установлено, что задержанный мужчина жил и работал на территории автостоянки, где было найдено тело школьницы», - отмечается в заявлении.

Как отметили в СК РФ по Забайкальскому краю, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Девочка пропала по дорогу в школу. Ее поиск велся круглосуточно.