Президент США Дональд Трамп назвал себя националистом, однако призвал понимать это слово в том смысле, что интересы страны для него стоят превыше всего.

«Есть слово, оно в каком-то смысле стало старомодным, это слово "националист"... Я - националист. Националист. Используйте это слово», - сказал Дональд Трамп на митинге в Техасе.

При этом глава государства добавил, что «радикальные демократы» собираются «обратить время вспять» и вернуть во власть «коррумпированных и голодных» глобалистов.

«Глобалист - это человек, который хочет, чтобы миру было хорошо, не особо заботясь о нашей стране. Нам это не подходит», - подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал мигрантов из Центральной Америки обратиться за убежищем к Мексике. Летом этого года американский лидер заявлял, что все мигранты, прибывшие в Соединенные Штаты и не имеющие на то официальных оснований, должны быть сразу же выдворены из страны без какого-либо судебного разбирательства.