Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Чите

В Чите задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы. Ранее сотрудники следственных органов на территории автобазы, где работал подозреваемый, обнаружили тело девочки, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Имя подозреваемого в интересах следствия не раскрывается, известно, что ранее мужчина был судим. Следствием произведены обыски по месту жительства и работы мужчины, изъяты предметы и образцы тканей для проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что 12-летняя Даша утром 19 октября отправилась в школу, но, как показали ее подруги и учителя, до дверей учебного заведения так и не добралась. Все эти дни девочку искали сотрудники Росгвардии и местные добровольцы.