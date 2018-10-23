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Опубликовано видео мощного взрыва на алкогольной фабрике в Мехико

Роман Захаров
05:30 23.10.2018
В результате происшествия сотрудники мексиканских экстренных служб были вынуждены эвакуировать 2 тысячи человек.

Мощный взрыв прогремел в понедельник, 22 октября, на заводе по производству алкогольной продукции в Мехико. По словам главы службы гражданской обороны мексиканской столицы Фаусто Луго, в настоящий момент работники экстренных служб «взяли под контроль пожар на алкогольной фабрике».

«Один человек получил ранения, 2 тысячи человек эвакуированы», - заявил Луго местным журналистам.

Инцидент был снят очевидцами на камеры мобильных телефонов. На опубликованных в соцсетях кадрах хорошо видно, как в момент взрыва пламя поднимается вверх на несколько десятков метров.  

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