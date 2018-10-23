Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно, какой доход устроит россиян-пенсионеров

Дмитрий Семенов
05:13 23.10.2018
Согласно опросу, треть россиян намерена подрабатывать после достижение пенсионного возраста.
Стало известно, какой доход устроит россиян-пенсионеров
Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Средний ежемесячный доход, который устроил бы россиян после выхода на пенсию, составляет 37,3 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рекрутинговое агентство Superjob.

Наибольший ежемесячный доход в размере 42 тысяч рублей насчитали себе программисты, чуть меньший – 41,2 тысячи – юристы. Рекламщикам же будет достаточно 40,6 тысяч рублей. Минимальный доход – в 31 тысячу рублей – установили для себя те, кто в настоящее время еще только начинает карьеру: молодые россияне в возрасте 24 лет.

Опрос показал, что большая часть россиян не намерена надеяться лишь на помощь государства и планирует продолжить работать и после выхода на пенсию.  На личные накопления рассчитывают 19% опрошенных, 16% намерены жить на госпенсию и три процента рассчитывают на помощь детей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2018, 06:38
В Польше сочли «Северный поток-2» опасным для страны
Дата23.10.2018, 06:00
Атака на предельно малой высоте: экипажи Су-24М уничтожили «бронеавтомобили противника»
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата22.10.2018, 18:16
«Иван Грен» в деле: кадры испытаний новейшего десантного корабля
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:57 В стране и мире
Роструд напомнил россиянам о длительных выходных в ноябре
06:13 В стране и мире
В Чите обнаружено тело пропавшей школьницы
04:55 В стране и мире
Видео
Кровавую резню в Стамбуле сняли камеры видеонаблюдения
04:10 В стране и мире
Наказание за побег с места ДТП будет ужесточено
03:49 В стране и мире
Лондон признал, что доказательств успешного вмешательства России в британские демократические процессы нет
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA
Пассажирский Ан-24 обстреляли в Хабаровске
Видео
Высоко сижу, далеко гляжу: в Тамбове спасателям пришлось снимать студента с ели
Видео
Ученые сняли на видео странное морское существо «без головы»
Видео
Бесшумный охотник: «гигантский» паук «подкрался» к полицейскому
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.