Стало известно, какой доход устроит россиян-пенсионеров

Средний ежемесячный доход, который устроил бы россиян после выхода на пенсию, составляет 37,3 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рекрутинговое агентство Superjob.

Наибольший ежемесячный доход в размере 42 тысяч рублей насчитали себе программисты, чуть меньший – 41,2 тысячи – юристы. Рекламщикам же будет достаточно 40,6 тысяч рублей. Минимальный доход – в 31 тысячу рублей – установили для себя те, кто в настоящее время еще только начинает карьеру: молодые россияне в возрасте 24 лет.

Опрос показал, что большая часть россиян не намерена надеяться лишь на помощь государства и планирует продолжить работать и после выхода на пенсию. На личные накопления рассчитывают 19% опрошенных, 16% намерены жить на госпенсию и три процента рассчитывают на помощь детей.