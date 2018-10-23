Кровавую резню в Стамбуле сняли камеры видеонаблюдения

В Сети появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения, на котором запечатлены несколько моментов нападения беглого заключенного на прохожих в Стамбуле.

На кадрах видно, как злоумышленник без каких-либо причин наносит удары холодным оружием людям, оказавшимся с ним рядом. Один из пострадавших пытается задержать преступника, однако тот успевает сбежать с места нападения.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле беглый заключенный напал с ножом на прохожих. В результате инцидента были ранены 11 человек. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Злоумышленника задержала полиция.