Сирийские саперы ведут разминирование пригородов Дамаска

Взрыв сразу нескольких 122-миллиметровых снарядов поднимает в воздух раскаленные клубы дыма, перемешанные с грунтом и гравием. Грохот слышен практически во всех ближайших кварталах Дамаска. Для сирийских саперов это единственный способ освободить огромную территорию от большого количества взрывоопасных предметов.

Передвигаться здесь, в районе Дарайя можно только по узким тропам, которые проложили саперы. Вокруг огромное количество не разорвавшихся боеприпасов, заложенные фугасы. И даже вот так, взрывчатка в ящиках в чистом виде. Для того, чтобы полностью очистить от взрывоопасных предметов этот район, понадобится достаточно много времени.

Каждое помещение сирийские саперы внимательно осматривают метр за метром по несколько раз. Мины и снаряды находят почти в каждом доме. И вот так, на руках, осторожно как младенца, приносят сюда, к месту подрыва.

Саперы говорят, что каждый раз, выходя на разминирование, не знают, что найдут. Артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, гранаты и мины у боевиков были едва ли не со всего мира. Огромное количество сделано кустарным способом. Кажется, что смертельный металл здесь в каждом метре земли.

Глядя на эти развалины, не трудно представить, какие бои шли за этот район. Террористы отчаянно сопротивлялись и использовали самые крупные калибры и технику. Например, вот эта бронемашина принадлежала как раз одному из террористических подразделений.

Для террористов этот район имел важнейшее стратегическое значение. Это был их последний козырь в попытке взять Дамаск.

Как только въезжаешь в район Дарайя, понимаешь, что боевики здесь держали оборону до последнего. И неспроста, все дело в том, что отсюда можно свободно обстреливать всю центральную часть Дамаска. После того, как этот квартал освободили, здесь нет ни одного человека.

Сейчас это бесконечные бетонные завалы. В след за саперами, идет строительная техника. Тяжелые бетонные блоки доставляют сюда в пункт переработки, на окраину квартала.

«Экскаваторы загружают на грузовики строительный мусор, разбитые бетонные плиты и привозят сюда. Здесь мы его перемалываем, как вы видите вот практически в пыль, получается цемент и вот из этого перемолотого бетона мы делаем новые блоки, которые потом идут на строительство домов», - говорит Васим Манхал, служащий строительного батальона МО Сирии.

Пока территория до конца не разминирована, все эти работы выполняют военные строители в целях безопасности. А чтобы лишний раз не пугать жителей Дамаска, боеприпасы саперы уничтожают небольшими партиями.

По информации российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии инженерными подразделениями вооруженных сил Сирии всего на территории арабской республики разминировано 597,6 га территорий, 1 160 зданий и сооружений, 167,5 км дорог. Обнаружены и уничтожены 10 231 взрывоопасный предмет, в том числе 2 772 самодельных взрывных устройства.