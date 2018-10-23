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Директор ЦРУ отправится в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста

Роман Захаров
04:17 23.10.2018
Об это рассказал высокопоставленный работник американской разведки в беседе с журналистами.
Директор ЦРУ отправится в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста
Фото: Alex Edelman, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава ЦРУ Джина Хэспел вылетит в Турцию для расследования обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на высокопоставленного работника американской разведслужбы.

Ранее телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой один из возможных убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогги выходит из здания консульства королевства в Стамбуле в одежде убитого. При этом мужчина использовал накладную бороду и очки, чтобы быть максимально похожим на Хашогги.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и проживавший с 2017 года в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что Хашогги был убит.  

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