Школьник напал с ножом на учителя во время урока в США
Пострадавший педагог находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Фото: Alex Milan, Tracy ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Ученик напал с ножом на своего учителя в одной из школ американского штата Джорджия. Инцидент произошел прямо во время урока.
Пострадавший педагог был доставлен в больницу. Опасности для его жизни нет.
Как передает NBC, ссылаясь на директора образовательного учреждения Райана Куина, сотрудники полиции взяли нападавшего под сражу. В настоящий момент правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства ЧП.
В беседе с журналистами Куин также рассказал, что в результате инцидента кроме педагога никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле беглый заключенный напал с ножом на прохожих.