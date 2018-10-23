Школьник напал с ножом на учителя во время урока в США

Ученик напал с ножом на своего учителя в одной из школ американского штата Джорджия. Инцидент произошел прямо во время урока.

Пострадавший педагог был доставлен в больницу. Опасности для его жизни нет.

Как передает NBC, ссылаясь на директора образовательного учреждения Райана Куина, сотрудники полиции взяли нападавшего под сражу. В настоящий момент правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства ЧП.

В беседе с журналистами Куин также рассказал, что в результате инцидента кроме педагога никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле беглый заключенный напал с ножом на прохожих.