Лондон признал, что доказательств успешного вмешательства России в британские демократические процессы нет

Британское правительство в распространенном во вторник заявлении сообщило, что не располагает доказательствами успешного российского вмешательства в британские демократические процессы, в том числе в референдум по Brexit. В заявлении говорится, в частности, что правительство Великобритании не нашло подтверждения обвинениям, озвученным ранее премьер-министров страны Терезой Мэй.

По словам премьера, Россия пыталась «использовать информацию как оружие», задействовав государственные СМИ, чтобы использовать фейковую информацию и обработанные в фотошопе фотографии. Делалось это, по заявлению Мэй, чтобы «посеять рознь на Западе и подорвать наши институты».

«Мы хотим повторить, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании», - говорится в заявлении британского кабмина.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о своем невмешательстве во внутренние дела Великобритании.