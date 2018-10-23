Саакашвили рассказал о своей жизни в Амстердаме

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о том, как он живет в Амстердаме. В беседе с украинскими журналистами политик сообщил, что его мать Гиули Аласания оказывает ему финансовую помощь.

«Зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», - заявил Саакашвили корреспонденту «1+1».

Скандальный политик при этом добавил, что в настоящий момент он испытывает материальные трудности, в связи с чем не может позволить себе шиковать и вынужден ездить на велосипеде и снимать скромную квартиру.

Михаил Саакашвили также сообщил, что жилье в столице Нидерландов обходится ему в 400 евро в месяц. В эту сумму, по словам эмигранта, входит оплата газа, уборка квартиры и «все дела».

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии обвинила Михаила Саакашвили в санкционировании убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили.