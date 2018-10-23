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Новые цены на газ поставили украинцев на грань выживания

Дмитрий Семенов
02:50 23.10.2018
Телеканал «112 Украина» провел опрос граждан по поводу роста тарифов на коммунальные услуги.
Новые цены на газ поставили украинцев на грань выживания
Фото: Bernhard Classen, imagebroker.com, Globallookpress

Новые цены на газ поставили большинство украинцев на грань выживания. К такому мнению пришли журналисты телеканала «112 Украина», опросив жителей крупных городов – как они относятся к росту коммунальных тарифов? По предварительным подсчетам, средней украинской зарплаты хватит только на оплату «коммуналки». Ранее сообщалось, что кабмин Украины 19 октября принял решение поднять цены на газ для населения на 23,5 процента до 8500 гривен за тысячу кубометров. Шаг был предпринят для того, чтобы Международный валютный фонд не прекратил кредитования Украины. В МВФ требовали поднять цены на 60 процентов, однако украинским политикам удалось добиться компромиссного решения. Впрочем, и 23,5 процента для многих украинцев стали запредельным ростом.

Так, жители Киева отметили, что не знают, как будут выживать в новых условиях, отметив, что вся заработная плата будет уходить на коммунальные платежи. Многие вынуждены вообще отказаться от газового отопления – не по карману. Или же – экономить на прочих удобствах – воде и электроснабжении.

Как ни странно, но легче все к грядущему росту цен отнеслись на селе: здесь греются печным отоплением.  

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