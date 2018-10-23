Трамп одобрил планы Германии покупать СПГ у США

Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу Германии профинансировать строительство проекта по поставке сжиженного природного газа (СПГ) из США, невзирая на планы по строительству «Северного потока - 2».

«У нас все замечательно с налоговым послаблением, у нас все замечательно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток - 2» - прим. ред.), они изъявили желание покупать наш газ, это прекрасно», - сказал американский лидер, общаясь с журналистами.

Ранее журнал TWSJ, ссылаясь на источник, сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в узком кругу парламентариев рассказала о готовности немецкого руководства профинансировать строительство терминала для приема СПГ на севере страны. Как отмечает СМИ, сумма поддержки составит 500 млн евро.