В Мексике при ДТП погибли шесть нелегальный мигрантов из Гватемалы

В Мексике в дорожно-транспортном происшествии погибли шестеро нелегальных мигрантов из Гватемалы, передает РИА Новости. Еще 11 человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Сообщается, что авария произошла на шоссе в мексиканском штате Чьяпас: машина перевернулась на большой скорости. Водитель, бросив пострадавших, сбежал с места ДТП.

Все раненые были доставлены в местный госпиталь, где им оказали первую помощь. Всех вскоре ждет депортация – ни у кого из пострадавших не оказалось документов, подтверждающих законность нахождения на территории Мексики. В правоохранительных органах уверены, что гватемальцы пытались нелегально добраться до границы с США.