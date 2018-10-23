Беглый преступник напал с ножом на прохожих в Стамбуле

В Стамбуле беглый заключенный напал с ножом на прохожих. В результате инцидента были ранены девять человек.

Как передает телеканал NTV, ЧП произошло в понедельник, 22 октября, в районе Кадыкей. Преступник начал наносить беспорядочные удары холодным оружием всем, кто был в тот момент рядом с ним.

Сейчас все пострадавшие от нападения находятся в лечебных учреждениях. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Идет расследование случившегося.