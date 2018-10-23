Трамп заявил о желании включить Китай в Договор о РСМД

Китай необходимо включить в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Китай не входит в это соглашение (ДРСМД - прим. ред.), но он должен быть включен в него», - сказал президент США в эфире Fox News.

При этом американский лидер подтвердил свое намерение вывести США из ДРСМД, о чем он уже говорил в субботу.

Ранее Трамп заявил, что ядерный потенциал США будет увеличиваться до тех пор, пока РФ и Китай «не придут в себя», и лишь затем Белый дом будет готов остановить этот процесс и даже начать сокращать вооружение.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп анонсировал выход США из соглашения о ДРСМД и старте разработки нового оружия.