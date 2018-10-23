В Италии умер сооснователь Benetton Group Джильберто Бенеттон
Бизнесмен ушел из жизни после продолжительной болезни.
Фото: Matarazzo Fotogramma, Ropi Globallookpress
В Италии в возрасте 77 лет ушел из жизни один из основателей группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон.
Как передает агентство ANSA, бизнесмен умер после продолжительной болезни.
Джильберто Бенеттон в 1965 году основал Benetton Group вместе с братьями Карлом и Лучано и сестрой Джулианой.
Летом этого года стало известно о смерти Карло Бенеттон - младшего из четырех братьев Бенеттон.