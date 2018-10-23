В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента

В Тамбове местные спасатели сняли с высоченной ели молодого человека. Для того, чтобы спустить мужчину с макушки дерева на землю, пришлось вызывать пожарную автолестницу. Кто он такой, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов города. Первоначально сообщалось, что «верхолаз» - студент, однако затем эта информация была поставлена под сомнение. Дело в том, что инцидент произошел недалеко от общежития местного вуза.

В данной трагикомичной истории пока много неясного. Например, что именно побудило молодого человека влезть на ель, и как именно ему это удалось. В МЧС города на эти вопросы отвечать отказываются.

В свою очередь, в УМВД Тамбова рассказали, что вроде бы мужчина спасался от кого-то бегством. После того, как его спустили с небес на землю, верхолаза поневоле доставили в приемную местной психиатрической больницы.