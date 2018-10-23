Глава Ингушетии обсудил с депутатами Госдумы закон о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился в Москве с сенаторами и депутатами Госдумы от региона, а также с членами ингушской общины закон о границе с Чечней. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«В Москве провел встречу с сенаторами, депутатами от республики, полномочными представителями Ингушетии в регионах и членами ингушской общины. Обсудили вступивший в силу закон об определении границы между Ингушетией и Чечней», - написал Евкуров.

Глава республики добавил, что основной претензией ингушской общественности к закону стал тот факт, что документ был принят внезапно, и население оказалось неготовым к предстоящим изменениям.

Закон о границе между Ингушетией и Чечней был подписан 26 сентября этого года Евкуровым и Кадыровым. Документ устанавливал линию границы и предполагал равнозначный обмен территориями. Однако в самой Ингушетии закон был принят неоднозначно, там до сих пор продолжаются митинги противников документа. А 25 октября законность документа должен будет определить Конституционный суд Ингушетии.