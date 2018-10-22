Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве саудовского журналиста

CNN обнародовал видеозапись, на которой один из возможных убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогги выходит из здания консульства королевства в Стамбуле в одежде убитого. При этом мужчина, покинувший посольство через задний ход, использовал накладную бороду и очки, чтобы быть максимально похожим на Хашогги.

Телеканал отмечает, что запечатленный на кадрах мужчина прибыл в Стамбул из Саудовской Аравии в составе группы из 15 человек. Скорее всего, все участники данной группы имеют отношение к гибели Хашогги.

Переодетого в погибшего идентифицировали как Мустафу аль-Мадани. Спустя всего несколько часов он был замечен около одной из городских мечетей.

Ранее источник в саудовском кабмине рассказал, что изначально убивать журналиста не планировалось. Руководство королевства отправило в Турцию 15 человек, которые должны были уговорить Хашогги вернуться на родину.

Однако во время беседы между посланниками и журналистом произошла ссора, во время которой не обошлось без рукоприкладства. В какой-то момент Хашогги вырвался из рук нападавших и начал звать на помощь, что вызвало панику у его оппонентов. Мужчине попытались зажать рот, но «переусердствовали» и задушили его.

В то время, как один из убийц, с целью запутать следствие, изображал перед телекамерами Хашогги, другие участники нападения завернули тело журналиста в ковер и вывезли в лес в 90 километрах от Стамбула.

Как отметил источник в правительстве, журналиста собирались вернуть в Саудовскую Аравию как диссидента и для этого были подготовлены все необходимые бумаги.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и проживавший с прошлого года в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Двадцатого октября саудовские журналисты распространили сообщение генпрокурора королевства о том, что Хашогги может быть мертв, а причиной его смерти стал конфликт с сотрудниками консульства. В настоящий момент по данному делу задержаны 18 человек. Руководство Саудовской Аравии стремится установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.