Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США

Ядерный потенциал США будет увеличиваться до тех пор, пока РФ и Китай «не придут в себя», и лишь затем Белый дом будет готов остановить этот процесс и даже начать сокращать вооружение. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«У нас есть столько денег, сколько нет ни у кого, и мы будем его (ядерный потенциал – прим. ред.) наращивать, пока они не придут в чувство. После того, как они это сделают, мы поступим умно и прекратим это, и не только прекратим, но и сократим», - заявил президент США на встрече с журналистами, отметив, что речь идет о КНР и России.

При этом Дональд Трамп добавил, что РФ, якобы, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия нарушает ДРСМД, в связи с чем Вашингтон не намерен терпеть этот факт.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп анонсировал выход США из соглашения о ДРСМД и старте разработки нового оружия.

В МИД России, в свою очередь, опровергли обвинения в нарушении Договора и, в ответ на заявление Трампа, допустили принятие ответных мер, в том числе военного характера.