В Подмосковье трактор насмерть задавил девушку

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области, на местной птицефабрике трактор насмерть задавил 22-летнюю сотрудницу предприятия. Девушка грузила птицу в ковш машины. Двигатель трактора не был заглушен, в какой-то момент тракторист отвлекся, и машина придавила сотрудницу. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как сообщает областное ГСУ СК РФ, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после того, как завершатся доследственные действия и будут проведены все необходимые экспертизы.