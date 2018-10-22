Стал известен новый метод взлома операционной системы Android

Специалисты аналитической компании Checkmarx нашли новый способ удаленного взлома смартфона на операционной системе Android.О новой технике они рассказали на конференции Hack.lu в Люксембурге.

По словам экспертов, чтобы взломать гаджет, нужно установить на нем вирусную программу, которая через технологию NFC передает злоумышленникам персональные данные пользователя.

Телефон должен находится не дальше 10 сантиметров от считывающего устройства хакеров, но технология NFCdrip увеличивает необходимое расстояние до нескольких метров.

Эксперты считают, что такой метод может быть использован также при взломе ноутбуков.