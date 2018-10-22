Москвичи увидят «жизнерадостную» луну

В среду,24 октября, жители российской столицы смогут увидеть второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое называют «жизнерадостным». Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Необычное явление произойдет в 19:48 по московскому времени.

В сообщении говорится, что Луна появится над восточным горизонтом после 18:00 и будет путешествовать по небу до утра.

Полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, а ее диск полностью освещен.