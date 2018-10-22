Болтон обвинил Россию в нарушении Договора о РСМД

США настаивают, что Россия нарушает ДРСМД, в связи с чем Вашингтон не намерен терпеть этот факт, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон газате «Коммерсантъ».

«Еще пять лет назад США пришли к выводу, что Россия допускает существенные нарушения Договора о РСМД, вовлечена в производство и развертывание ракет, которые не соответствуют условиям соглашения», - заявил Болтон.

Он отметил, что, как сказал американский президент Дональд Трамп, Россия якобы делает то, что, как считают в Вашингтоне, считается нарушением соглашения, и американцы «не будут терпеть это, не имея возможности для ответа».

«Сегодня в ходе переговоров мои российские собеседники очень четко выразили свою позицию — что это не Россия нарушает Договор о РСМД, а США», - добавил он.

По словам советника Трампа, США продолжат консультации с РФ по ДРСМД. Следующим шагом планируются консультации с «друзьями США в Европе и Азии».

Президент США Дональд Трамп 20 октября анонсировал выход США из соглашения о РСМД и старте разработки нового оружия. В МИД России, отрицая нарушение Договора, в ответ на заявление Трампа, допустили принятие ответных мер, в том числе военного характера на «топорную» политику Соединенных Штатов.